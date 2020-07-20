Официально: Игорь Климовский – главный тренер Олимпика

Последние успехи донецкого “Олимпика” в чемпионате Украины должным образом были оценены руководством клуба.

Исполняющий обязанности главного тренера команды Игорь Климовский наконец-то лишился приставки и.о. получив полноценную должность главного тренера, о чем сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, Игорь Климовский работает в “Олимпике” с момента создания клуба на разных должностях, причем тренер неоднократно занимал должность и.о. главного тренера, как и в случае после ухода Висенте Гомеса.

Под руководством Климовского “Олимпик” выиграл три матча, пять раз сыграл вничью и дважды проиграл в последних десяти встречах.