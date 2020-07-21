Динамо выбирает тренера среди иностранных специалистов

Киевское “Динамо”, которое вполне ожидаемо отправило в отставку Алексея Михайличенко, под руководством которого клуб по многим показателям провел один из худших своих сезонов, намерено сменить вектор развития.

По информации Meta-ratings.com.ua, руководство “Динамо” не рассматривает ни Сергея Реброва, ни Виктора Скрипника, несмотря на заявления отечественных СМИ. В приоритете для столичного клуба специалисты, которые представляют зарубежье. Имена потенциальных наставников неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что “Динамо” рассматривает кандидатуры Эрола Булута, Йиндрижека Трпишовски, Мирчи Луческу и Юрия Семина.