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Динамо выбирает тренера среди иностранных специалистов

Андрей ОгородникНет комментариев
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Игорь Суркис

Киевское “Динамо”, которое вполне ожидаемо отправило в отставку Алексея Михайличенко, под руководством которого клуб по многим показателям провел один из худших своих сезонов, намерено сменить вектор развития.

По информации Meta-ratings.com.ua, руководство “Динамо” не рассматривает ни Сергея Реброва, ни Виктора Скрипника, несмотря на заявления отечественных СМИ. В приоритете для столичного клуба специалисты, которые представляют зарубежье. Имена потенциальных наставников неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что “Динамо” рассматривает кандидатуры Эрола Булута, Йиндрижека Трпишовски, Мирчи Луческу и Юрия Семина.

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Тэги: Алексей МихайличенкоДинамоИгорь Суркис
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