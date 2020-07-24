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Егор Назарина перейдет в Зарю

Андрей ОгородникНет комментариев
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Егор Назарина

Луганская “Заря” продолжает активную работу по усилению состава.

По информации авторитетного бельгийского издания HLN, в ближайшее время полузащитник “Антверпена” Егор Назарина должен пополнить состав луганского клуба. Речь идет о годичной аренде. Примечательно, что контракт Назарины истекает, как раз таки через год.

Напомним, в нынешнем сезоне Егор Назарина выступал в составе львовских “Карпат”, также на правах аренды. За львовскую команду игрок провел 15 матчей, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

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Тэги: АнтверпенЕгор НазаринаЗаря
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