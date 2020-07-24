Стал известен формат следующего сезона в УПЛ

Следующий сезон чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер лиги пройдет в формате четырнадцати команд.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, на недавнем собрании представителей клубов УПЛ, было принято решение провести следующий сезон в формате двух кругов. Новый сезон в УПЛ стартует 22 августа и будет состоять из 26 туров, в то время, как в нынешнем сезоне команды сыграли 32 тура.

Напомним, что по итогам нынешнего сезона УПЛ покинули “Карпаты”, с первой лиги в элиту поднимутся три лучших команды дивизиона.