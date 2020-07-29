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Карпаты получили первый транш за Карраскаля

Андрей ОгородникНет комментариев
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Хорхе Карраскаль

Львовские “Карпаты”, которые находятся на гране исчезновения, получили часть выплат за трансфер двухлетней давности Хорхе Карраскаля.

По информации Goal.com, аргентинский “Ривер Плейт”, куда в 2018 году перебрался колумбиец, был должен украинскому клубу 2,5 миллиона евро, половину из которых было выплачено на днях.

Напомним, в связи с финансовыми проблемами львовские “Карпаты” могут прекратить свое существование.

Ранее сообщалось, что Хорхе Карраскаль может перебраться в чемпионат России, где им интересуется московский “ЦСКА”.

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Тэги: КарпатыРивер ПлейтХорхе Карраскаль
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