Карпаты получили первый транш за Карраскаля

Львовские “Карпаты”, которые находятся на гране исчезновения, получили часть выплат за трансфер двухлетней давности Хорхе Карраскаля.

По информации Goal.com, аргентинский “Ривер Плейт”, куда в 2018 году перебрался колумбиец, был должен украинскому клубу 2,5 миллиона евро, половину из которых было выплачено на днях.

Напомним, в связи с финансовыми проблемами львовские “Карпаты” могут прекратить свое существование.

Ранее сообщалось, что Хорхе Карраскаль может перебраться в чемпионат России, где им интересуется московский “ЦСКА”.