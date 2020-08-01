Бабич вероятней всего станет следующим тренером Зари

Руководство луганской “Зари” определилось с заменой Виктору Скрипнику, если тот все же согласится возглавить СК “Днепр-1”.

По информации программы Футбольный формат следующим тренером “Зари” должен стать Александр Бабич, вероятность назначения которого расценивается как 99%. На днях тренер, напомним, покинул ФК “Мариуполь”.

Луганская “Заря” может стать для Бабича третьим клубом в его профессиональной карьере тренера. Ранее он работал в составе одесского “Черноморца” и “Маруполя”, с которым дважды из трех сезонов финишировал в ТОП-6 чемпионата Украины.