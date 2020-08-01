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Футбол

Карпаты предложили должность Сергею Болотникову

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сергей Болотников

Известнейший украинский журналист Сергей Болотников, который к тому же являлся одним из основателей популярного шоу ТаТоТаке, покинул проект.

В своем последнем выпуске он сообщил, что получил предложение занять одну из должностей в львовских “Карпатах”, фанатом которых является очень давно. Какую именно он займет должность пока неизвестно.

Напомним, следующий сезон львовские “Карпаты” начнут во Второй лиге чемпионата Украины. Клуб ставит перед собой задачу за два сезона вернуться в элиту украинского футбола.

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Тэги: КарпатыСергей БолотниковТаТоТаке
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