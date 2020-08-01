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Футбол

В Металлист 1925 вспышка коронавируса

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сергей Стороженко

Ещё один клуб чемпионата Украины среди команд Первой лиги вынужден корректировать свои планы из-за вспышки коронавирусной болезни.

Один из основателей харьковского “Металлист 1925” Сергей Стороженко подтвердил факт заражения ряда работников клуба. Отмечается, что все инфицированные сдали повторные тесты. По последним данным, среди заболевших в основном персонал клуба.

Напомним, из-за коронавируса умер известнейший врач “Металлист 1925” Ашот Худяев, который также работал в сборной Украины. Ранее сообщалось, что из-за коронавирусной болезни госпитализирован был также и Сергей Стороженко.

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Тэги: коронавирусМеталлист 1925Сергей Стороженко
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