В Металлист 1925 вспышка коронавируса

Ещё один клуб чемпионата Украины среди команд Первой лиги вынужден корректировать свои планы из-за вспышки коронавирусной болезни.

Один из основателей харьковского “Металлист 1925” Сергей Стороженко подтвердил факт заражения ряда работников клуба. Отмечается, что все инфицированные сдали повторные тесты. По последним данным, среди заболевших в основном персонал клуба.

Напомним, из-за коронавируса умер известнейший врач “Металлист 1925” Ашот Худяев, который также работал в сборной Украины. Ранее сообщалось, что из-за коронавирусной болезни госпитализирован был также и Сергей Стороженко.