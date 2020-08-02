Кравченко опроверг информацию о своем уходе из Кишварды

Украинский легионер венгерской “Кишварды” Антон Кравченко прокомментировал слухи о своей смене клубной прописки.

На днях на авторитетном интернет-портале transfermarkt появилась информация об уходе игрока с венгерской команды. Как оказалось, она не отвечает действительности.

«Transfermarkt допустил ошибку, и добавил мне сообщений от разных агентов. «Кишварду» не покидаю, у меня еще год контракта.

Если честно, пока не хочется возвращаться. Мне понравился чемпионат Венгрии, как по уровню, так и отношению к футболу от государства и клубов»

В завершившемся сезоне Кравченко провел в чемпионате Венгрии семнадцать матчей и забил два гола.