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Футбол

Кравченко опроверг информацию о своем уходе из Кишварды

Андрей ОгородникНет комментариев
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Антон Кравченко

Украинский легионер венгерской “Кишварды” Антон Кравченко прокомментировал слухи о своей смене клубной прописки.

На днях на авторитетном интернет-портале transfermarkt появилась информация об уходе игрока с венгерской команды. Как оказалось, она не отвечает действительности.

«Transfermarkt допустил ошибку, и добавил мне сообщений от разных агентов. «Кишварду» не покидаю, у меня еще год контракта. 

Если честно, пока не хочется возвращаться. Мне понравился чемпионат Венгрии, как по уровню, так и отношению к футболу от государства и клубов»

В завершившемся сезоне Кравченко провел в чемпионате Венгрии семнадцать матчей и забил два гола.

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Тэги: Антон КравченкоКишварданаши за рубежом
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