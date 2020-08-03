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Футбол

Дмитрий Михайленко останется тренером СК Днепр-1

Андрей ОгородникНет комментариев
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Дмитрий Михайленко

Анонсированное ранее назначение Виктора Скрипника на должность главного тренера СК “Днепр-1” вероятней всего не состоится.

По информации ведущих ТаТоТаке, после совещания боссов “Зари” и СК “Днепр-1” было принято решение отказаться от смены главного тренера в днепровском клубе. Работу во главе команды продолжит Дмитрий Михайленко, который возглавлял клуб в течении последних трех лет.

Сообщается, что по Виктору Скрипнику решение окончательно ещё не принято, но все идет к тому, что он останется во главе луганского клуба.

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Тэги: Виктор СкрипникДмитрий МихайленкоСК Днепр-1
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