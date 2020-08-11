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Динамо интересуется сыном легендарного бразильца

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ривалдиньо

Динамо продолжает изучать варианты усиления атакующего потенциала команды.

По информации Sport.ro, этим летом новичком киевлян может стать полузащитник румынского “Вииторула” Ривалдиньо. 25-летний футболист входит в расширенный список возможных приобретение вице-чемпионов Украины. Ориентировочная сумма компенсации может составить миллион евро.

Отметим, прошлый сезон стал лучшим в карьере для Ривалдиньо, который в рамках чемпионата Румынии забил одиннадцать голов. Интересно, что он является сыном бывшей звезды “Барселоны” и сборной Бразилии Ривалдо.

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Тэги: ВииторулДинамоРивалдиньо
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