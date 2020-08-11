Динамо интересуется сыном легендарного бразильца

Динамо продолжает изучать варианты усиления атакующего потенциала команды.

По информации Sport.ro, этим летом новичком киевлян может стать полузащитник румынского “Вииторула” Ривалдиньо. 25-летний футболист входит в расширенный список возможных приобретение вице-чемпионов Украины. Ориентировочная сумма компенсации может составить миллион евро.

Отметим, прошлый сезон стал лучшим в карьере для Ривалдиньо, который в рамках чемпионата Румынии забил одиннадцать голов. Интересно, что он является сыном бывшей звезды “Барселоны” и сборной Бразилии Ривалдо.