Матеус станет игроком СК Днепр-1

Любимец болельщиков “Днепра” Матеус в скором времени снова может радовать своей игрой днепровских фанатов.

Как сообщает неофициальный сайт “Днепра”, 37-летний вингер может стать игроком СК “Днепр-1”, причем сделка может состоятся уже в ближайшее время.

Отметим, последние четыре года Матеус провел в чемпионате Китая, где защищал цвета “Шицзячжуан”. В нынешнем сезоне на его счету шесть матчей в Суперлиге, один гол и три результативные передачи. Всего за четыре сезона бразилец отыграл в Китае 96 матчей, забил 50 голов и сделал 21 результативную передачу.