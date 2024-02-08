Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии

Матчи 1/8 финала состоятся на неделе, начинающейся с 28 февраля

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Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Англии. Действующий обладатель трофея, "Манчестер Сити", на выезде сыграет с "Лутоном", "Ливерпуль" сразится с "Саутгемптоном", "Челси" дома встретится с "Лидс Юнайтед", а "Ноттингем Форест" примет на домашней арене "Манчестер Юнайтед".

1. "Блэкберн Роверс" — "Ньюкасл Юнайтед";

2. "Челси" — "Лидс Юнайтед";

3. "Борнмут" — "Лестер Сити";

4. "Ливерпуль" — "Саутгемптон";

5. "Ноттингем Форест" — "Манчестер Юнайтед";

6. "Вулверхэмптон" — "Брайтон энд Хоув Альбион";

7. "Ковентри Сити" — "Мэйдстон Юнайтед";

8. "Лутон Таун" — "Манчестер Сити".

Матчи 1/8 финала состоятся на неделе, начинающейся с 28 февраля.

Рекордсменом по количеству побед в Кубке Англии является "Арсенал", который выигрывал турнир 14 раз. На втором месте по этому показателю находится "Манчестер Юнайтед" (12).

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