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Футбол

Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии

Матчи 1/8 финала состоятся на неделе, начинающейся с 28 февраля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Англии. Действующий обладатель трофея, "Манчестер Сити", на выезде сыграет с "Лутоном", "Ливерпуль" сразится с "Саутгемптоном", "Челси" дома встретится с "Лидс Юнайтед", а "Ноттингем Форест" примет на домашней арене "Манчестер Юнайтед".

  • 1. "Блэкберн Роверс" — "Ньюкасл Юнайтед";
  • 2. "Челси" — "Лидс Юнайтед";
  • 3. "Борнмут" — "Лестер Сити";
  • 4. "Ливерпуль" — "Саутгемптон";
  • 5. "Ноттингем Форест" — "Манчестер Юнайтед";
  • 6. "Вулверхэмптон" — "Брайтон энд Хоув Альбион";
  • 7. "Ковентри Сити" — "Мэйдстон Юнайтед";
  • 8. "Лутон Таун" — "Манчестер Сити".

    • Матчи 1/8 финала состоятся на неделе, начинающейся с 28 февраля.

    Рекордсменом по количеству побед в Кубке Англии является "Арсенал", который выигрывал турнир 14 раз. На втором месте по этому показателю находится "Манчестер Юнайтед" (12).

    www.ua-football.com

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