Футбол
Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии
Матчи 1/8 финала состоятся на неделе, начинающейся с 28 февраля
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Англии. Действующий обладатель трофея, "Манчестер Сити", на выезде сыграет с "Лутоном", "Ливерпуль" сразится с "Саутгемптоном", "Челси" дома встретится с "Лидс Юнайтед", а "Ноттингем Форест" примет на домашней арене "Манчестер Юнайтед".
Матчи 1/8 финала состоятся на неделе, начинающейся с 28 февраля.
Рекордсменом по количеству побед в Кубке Англии является "Арсенал", который выигрывал турнир 14 раз. На втором месте по этому показателю находится "Манчестер Юнайтед" (12).