Мэттьюс опережает график Овечкина, а Панарин оформил ассистентский хет-трик

Остон Мэттьюс оформил хет-трик в матче с «Филадельфией»

Остон Мэттьюс. Фото USA Today Sports Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Монреаль» — 7:4 (0:1, 4:1, 3:2)

Голы: Эванс — 4 (Андерсон, Пирсон), 14:29 — 0:1. Крайдер — 25 (Зибанежад, Труба), 31:09 — 1:1. Куилль — 10 (Линдгрен, Фокс), 32:27 — 2:1. Зибанежад — 17 (мен., Фокс, Панарин), 34:43 — 3:1. Крайдер — 26 (бол., Панарин, Фокс), 35:19 — 4:1. Слафковски — 12 (Кофилд), 36:30 — 4:2. Трочек — 16 (Панарин, Шнайдер), 44:23 — 5:2. Кофилд — 18 (бол., Мэтисон, Сузуки), 46:53 — 5:3. Крайдер — 27 (Зибанежад, Веси), 47:59 — 6:3. Какко — 6 (Фокс, Куилль), 49:56 — 7:3. Кофилд — 19 (Слафковски, Гуле), 51:27 — 7:4.

Вратари: Куик — Монтембо.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 31 (10+15+6) — 35 (9+10+16).

Наши: Панарин (17.25/1/+2) — -.

Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.

Матч «Рейнджерс» — «Монреаль» вряд ли мог привлечь к просмотру кого-то, кроме фанатов этих команд. Очевидный фаворит, который к тому же идет с серией из пяти побед подряд, встречается с командой, у которой уже нет никаких турнирных задач. Но именно эта игра стала самой результативной в обширный игровой день.

При этом в первой половине матча ничего не предвещало такого развития событий: за 30 минут встречи зрители увидели всего одну заброшенную шайбу. Форвард «Монреаля» Джейк Эванс остался один на пятаке и добил шайбу в ворота Джонатана Куика после броска Джоша Андерсона.

Перелом игры наступил во втором периоде, когда «Рейнджерс» забросили четыре шайбы в течение пяти минут. Двумя результативными действиями отметился Артемий Панарин, причем сначала он ассистировал партнеру в меньшинстве на отложенном штрафе у противника, а уже через 40 секунд Панарин сделал голевой пас на Крайдера в большинстве.

Через минуту после четвертой шайбы «Рейнджерс» отставание в счете сократил Юрай Слафковски. Форвард хлестким броском буквально прошил Куика. Первый номер драфта-2022 приходит в себя после провального первого сезона в лиге и не самого удачного начала нынешнего. В 54 матчах на его счету 28 (12+16) очков.

В начале третьего периода Панарин вновь поучаствовал в голе «Рейнджерс». Россиянин затащил шайбу в зону и скинул на Трочека, после броска которого шайбу в ворота подправил Алексис Лафренье. Эта шайба и стала победной в матче.

Затем команды забросили друг другу еще по две шайбы. У «Рейнджерс» отличились Крис Крайдер и Каапо Какко, а у «Монреаля» дубль оформил Коул Коуфилд.

После ассистентского хет-трика на счету Панарина уже 71 очко в 54 матчах. В таблице лучших бомбардиров лиги россиянин занимает пятое место, отставая от лидирующего Кучерова на 22 очка. Приблизиться к нему сегодня снова не удалось.

Хет-трик Мэттьюса

«Торонто» — «Филадельфия» — 4:3 ОТ (0:1, 3:0, 0:2, 1:0)

Голы: Санхейм — 5 (мен., Лотон, Конекны), 7:42 — 0:1. Мэттьюс — 43 (Марнер), 31:06 — 1:1. Мэттьюс — 44 (бол., Марнер, Нюландер), 34:20 — 2:1. Мэттьюс — 45 (Лильегрен), 38:55 — 3:1. Хэтэуэй — 5 (Кэйтс, Силер), 54:14 — 3:2. Конекны — 26 (бол., Типпетт, Фараби), 55:15 — 3:3. Нюландер — 27 (Лильегрен, Марнер), 60:54 — 4:3.

Вратари: Самсонов — Эрссон.

Штраф: 15 — 25.

Броски: 28 (8+11+8+1) — 32 (10+11+11+0).

Наши: — — Замула (11.14/1/0).

Торонто. Scotiabank Arena. 18 646 зрителей.

За день до игры «Торонто» настигла эпидемия болезней. Да так, что слегли почти все лидеры: Таварес, Нюландер и Марнер. А Мэттьюсу на раскатке пришлось готовиться к матчу вместе с дисквалифицированным защитником Морганом Райлли. Судя по всему, Остону это пошло на пользу.

Началась встреча не очень удачно для «Торонто». Защитник «Флайерз» Трэвис Санхейм в меньшинстве оказался один перед воротами Ильи Самсонова и переиграл российского вратаря.

Во втором периоде свой мощный бросок расчехлил Мэттьюс. Форвард забросил три шайбы в течение 8 минут. Голкипер «Флайерз» Самуэль Эрссон не мог ничего противопоставить убойнейшему броску американца.

В 51 матче этого сезона Мэттьюс уже наколотил 45 шайб. Остон уже опережает график Александра Овечкина. А чтобы стать лучшим бомбардиром в истории франшизы, ему осталось 77 шайб.

В третьем периоде «Филадельфия» благодаря Хэтэуэю и Конекны смогла перевести матч в овертайм, где Нюландер все же принес «Мэйпл Лифс» два очка.

Эта победа стала третьей подряд для Ильи Самсонова. После формального возвращения из фарм-клуба российский голкипер провел восемь встреч, шесть из которых завершились победой «Торонто».

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