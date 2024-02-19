Пети: Уходит Мбаппе или остаётся? Хорошо ли он позавтракал, хорошо ли покакал? Мы устали от него во Франции

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Бывший полузащитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Эмманюэль Пети рассказал о своём отношении к ситуации, которая сложилась вокруг Килиана Мбаппе.

"Понятия не имею, какое решение примет Мбаппе в конце сезона, как и остальные 67 миллионов французов. Сейчас столько спекуляций, столько разговоров, соглашений и тому подобного. Может быть, он поедет в Мадрид, может быть — останется в Париже, может быть — поедет куда-нибудь ещё.

Если Мбаппе перейдет в "Реал" — это может стать проблемой. Не только с точки зрения зарплаты, но и с точки зрения лидерства. Беллингем сейчас великолепен, как и Винисиус, и если он перейдет в "Мадрид" — ему придется играть на позиции центрфорварда, как недавно в "ПСЖ". Но мы все знаем, что это не лучшая его позиция. Много вопросов, но нет ответов.

Мы все устали во Франции — каждые шесть месяцев всегда одна и та же история. Он собирается уйти? Он собирается остаться? Он собирается уйти? Он хорошо позавтракал сегодня утром? Хорошо ли он покакал?

Я понимаю, что игроки тоже раздражаются из-за этой ситуации, потому что все внимание все время сосредоточено на Мбаппе. Мы не говорим о "ПСЖ", мы всегда говорим о Мбаппе. Так что для некоторых игроков может быть проблемой справиться с этой ситуацией", — цитирует Пети AS.