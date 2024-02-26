Александрия отобрала очки у Шахтера в 18 туре УПЛ

Фото ФК Александрия

В матче 18-го тура Украинской Премьер-Лиги Александрия сыграла вничью с донецким Шахтером.

Что касается стартового состава Александрии, то стоит отметить появление только одного зимнего новичка – португальского защитника Кампоса. Тренерский штаб горняков внес несколько корректив в состав по сравнению с последним матчем с Марселем в Лиге Европы. Так, с первых минут на футбольное поле вышли Кевин и Криськив. На скамейке запасных остались Сикан и Степаненко.

Первый полумомент в матче произошел на 15 минуте: Копина и Шевченко не позволили Педриньо выйти лицом к лицу с голкипером хозяев. Отметим, что легионеру горняков в этом эпизоде ​​прекрасно ассистировал Судаков. Через четыре минуты на острие атаки александрийской команды был Шулянский, но момент даже не привел к удару. В середине первой половины встречи после потери Криськива Кулаков не попал в створ ворот Шахтера. А на 35 минуте произошел досадный эпизод: получил травму полузащитник донецкой команды Зубков — его заменил Швед.

В конце первого тайма игры команды обменялись моментами. Сначала Эгиналду пытался поразить дальний угол ворот, но не удачно. А через пару минут Калитвинцев со штрафного пробил в стенку игроков соперника. На перерыв команды ушли с нулями на табло КСК Ника в Александрии.

На старте второго тайма игры после передачи Михайленко на острие атаки александрийцев был Шулянский, но с того момента ничего положительно не вытеснил. Первую половину второго тайма игры активнее провели игроки Александрии — запомнился удар Михайленко, после которого горняков выручил их голкипер Потрошитель.

В середине тайма игры горняки перехватили инициативу на футбольном поле. Воротам хозяев угрожали Сикан и Бондаренко, но в обоих эпизодах надежно сыграли вратарь и защитники Александрии. Матч завершился со счетом 0:0. Александрия заслуженно отобрала очки у Шахтера в матче, проведение которого трижды останавливалось из-за воздушной тревоги. Также особенность этой игры в том, что впервые за долгое время на трибунах Ники присутствовали зрители.

Отметим, что Шахтер не пропускает голов в Чемпионате в течение 394 минут. Беспроигрышная серия Шахтера на полях соперников продолжается в УПЛ 8 игр: 4 победы и nbsp; 4 ничьи.

В следующем туре Александрия дома сыграет с луганской Зарей, а Шахтер встретится с Кривбассом. Оба матча состоятся 3 марта.

Чемпионат Украины — УПЛ 18 тур, 26 февраля

Александрия — Шахтер 0:0

Александрии: Шевченко, Копина, Логинов, Кампос, Мартынюк (Скорко, 78), Калюжный, Михайленко (Шостак, 78), Шулянский (Джевани, 69), Ковалец (к) (Беляев , 69), Калитвинцев, Кулаков (Де, 72).

Шахтер: Потрошитель, Педриньо, Матвиенко (к), Бондарь, Конопля, Бондаренко, Кевин (Траоре, 56), Судаков, Криськив ( Степаненко, 56), Зубков (Швед, 35), Эгиналду (Сикан, 46).

Предупреждение: Кампос, 22; Мартынюк, 65; Калитвинцев, 78; Шостак, 90+1 – Кевин, 24; Крыськив, 50; Матвиенко, 88.

Раньше луганская Заря одолела полтавскую Ворсклу в матче 18 тура УПЛ.

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