Футбол
Эдди Гау хочет, чтобы Ньюкасл продлил контракт с ключевым игроком клуба
Наставник Ньюкасла рассказал о 27-летнем бразильце
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Эдди Гау, главный тренер "Ньюкасла", рассказал о контракте центрального полузащитника Жоэлинтона,
"Это всегда было для меня приоритетом — постараться сделать так, чтобы он остался в клубе надолго".
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"Я считаю это очень важным", — добавил Гау.
Жоэлинтон в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 16 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.