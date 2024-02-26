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Футбол

Эдди Гау хочет, чтобы Ньюкасл продлил контракт с ключевым игроком клуба

Наставник Ньюкасла рассказал о 27-летнем бразильце

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Эдди Гау, главный тренер "Ньюкасла", рассказал о контракте центрального полузащитника Жоэлинтона,

    "Это всегда было для меня приоритетом — постараться сделать так, чтобы он остался в клубе надолго".

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    "Я считаю это очень важным", — добавил Гау.

    Жоэлинтон в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 16 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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