Кучеров почти догнал Овечкина по величию. Цифры не врут

Кучеров в четвертый раз в карьере набрал больше 100 очков

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports У форварда «Тампы» столько же 100-очковых сезонов, сколько и у Александра.

Никита Кучеров набрал 4 (1+3) результативных балла в матче против «Айлендерс» и первым в сезоне преодолел отметку в 100 очков. Для того чтобы отпраздновать юбилей, форварду «Тампы» понадобилось четыре с половиной месяца и 59 встреч. Никита — один из трех действующих хоккеистов, которым удавалось выбивать сотню до конца февраля. Помимо российского нападающего это смогли сделать только Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, причем канадец год назад начал весну со 115 очками.

Никита Кучеров в четвертый раз набрал за сезон 100 очков и повторил российский рекорд Александра Овечкина. Трижды юбилей отмечал Евгений Малкин, по два раза — Павел Буре, Александр Могильный и Сергей Федоров, однажды — два года назад — Кирилл Капризов.

Рекордный для российских игроков сезон-2018/19 Кучеров прошел со средней результативностью 1,56 балла за игру. Сейчас средний показатель форварда существенно выше — 1,73 очка за матч, а значит, рекорд с большой долей вероятности падет. При сохранении текущего темпа Кучеров доберется до 140-очкового рубежа. Больше в XXI веке выбивал только Макдэвид — 153 балла.

По количеству 100-очковых сезонов Россия занимает уверенное третье место в истории, превосходя остальные европейские страны. Отставание от США — семь чемпионатов, от Канады — 187. А вот по числу сотников наша страна уступает еще и Швеции. 100-балльные сезоны выдавали 12 скандинавов, но ни одному из них не удавалось перейти отметку чаще двух раз.

Источник