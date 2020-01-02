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Хоккей

“Аризона” – “Сент-Луис” (3:1): конец серии “Блюз”

Николай ПисаревНет комментариев
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Ник Шмальц

“Сент-Луису” не удалось закончить 2019 год на высокой ноте и одержать девятую победу подряд. “Аризона” вырвала победу в середине третьего периода благодаря голу Фила Кессела. “Койотиз” (22-16-4) прервали серию из трех поражений также за счет 38 сэйвов Антти Раанты и голов в большинстве Конора Гарланда и Ника Шмальца.

“Нам нужно было провести такую игру, чтобы реабилитироваться”, – сказал Кессел, на счету которого была одна шайба в предыдущих восьми матчах.

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“Блюз” (26-9-6) в случае победы вступили бы в новый год лидером регулярного чемпионата. Но после 41 проведенной игры они отстают от “Вашингтона” на одно очко. Единственный гол “Сент-Луиса” забил Тайлер Бозак, а Джейк Аллен сделал 23 сэйва.

Источник: nhl.ru
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пятнадцать − девять =

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