Расписание ветеранской сборной Украины на международном Рождественском турнире в Минске

С 3 по 7 январявМинскесостоится шестнадцатый международныйРождественский турнирлюбителей хоккея на призпрезидента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Двенадцать команд-участниц разделены на четыре группы:Беларусь, сборная Международной федерации хоккея, США(группа «А»),ОАЭ, сборная Балкан, Китай(Группа «В»),Швейцария, Финляндия, Украина(Группа «С»),Германия, Россия и сборная Балтии(группа «D»).

Первая игра нашей команды состоится3 января в 13:00 против швейцарцев.

В рамкахРождественского турниратакже запланировано большое количество мероприятий социальной направленности, в том числе и ежегодный благотворительный проект«Рождественская традиция»иРождественский хоккейный форум,который проводится для обмена знаний, объединяя участников турнира и международных экспертов в области хоккея.

Расписание турнира:

3 января (пятница)

13:00Украина – Швейцария

13:30Китай – ОАЭ

17:30Церемония открытия турнира

19:00Беларусь – сборная команда Международной федерации

19: 30Сборная Балтии-Германия

4 января (суббота)

13:00Россия – Сборная Балтии

13:30Финляндия – Украина

19:00США – Беларусь

19:30Сборная Балкан – Китай

5 января (воскресенье)

13.00Германия – Россия

13:30Сборная команда Международной федерации – США

19:00Швейцария – Финляндия

19:30ОАЭ – Сборная Балкан

6 января (понедельник)



10:00Мастер-класс для участников турнира «Золотая шайба»

10:30C3-D3

13:00Cl -D1 (B1-D1)

13:30C2-D2

16:30АЗ-ВЗ

19:00А1 -В1 (А1-С1)

19:30А2-В2

7 января (вторник)

10:00Турнир «Золотая шайба»: матч за 3-е место

12:00Матч сборных команд турнира

13:00Матч за 3-е место

15:00Турнир «Золотая шайба»: финал

18:00Начало развлекательной программы

19:00Финал

Церемония закрытия



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