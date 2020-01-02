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Хоккей

Расписание ветеранской сборной Украины на международном Рождественском турнире в Минске

Николай ПисаревНет комментариев
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С 3 по 7 январявМинскесостоится шестнадцатый международныйРождественский турнирлюбителей хоккея на призпрезидента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Двенадцать команд-участниц разделены на четыре группы:Беларусь, сборная Международной федерации хоккея, США(группа «А»),ОАЭ, сборная Балкан, Китай(Группа «В»),Швейцария, Финляндия, Украина(Группа «С»),Германия, Россия и сборная Балтии(группа «D»).

Первая игра нашей команды состоится3 января в 13:00 против швейцарцев.

В рамкахРождественского турниратакже запланировано большое количество мероприятий социальной направленности, в том числе и ежегодный благотворительный проект«Рождественская традиция»иРождественский хоккейный форум,который проводится для обмена знаний, объединяя участников турнира и международных экспертов в области хоккея.

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Расписание турнира:

3 января (пятница)

13:00Украина – Швейцария
13:30Китай – ОАЭ
17:30Церемония открытия турнира
19:00Беларусь – сборная команда Международной федерации
19: 30Сборная Балтии-Германия

4 января (суббота)

13:00Россия – Сборная Балтии
13:30Финляндия – Украина
19:00США – Беларусь
19:30Сборная Балкан – Китай

5 января (воскресенье)

13.00Германия – Россия
13:30Сборная команда Международной федерации – США
19:00Швейцария – Финляндия
19:30ОАЭ – Сборная Балкан

6 января (понедельник)

10:00Мастер-класс для участников турнира «Золотая шайба»
10:30C3-D3
13:00Cl -D1 (B1-D1)
13:30C2-D2
16:30АЗ-ВЗ
19:00А1 -В1 (А1-С1)
19:30А2-В2

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7 января (вторник)

10:00Турнир «Золотая шайба»: матч за 3-е место
12:00Матч сборных команд турнира
13:00Матч за 3-е место
15:00Турнир «Золотая шайба»: финал
18:00Начало развлекательной программы
19:00Финал

Церемония закрытия

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Источник: uhl.ua
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