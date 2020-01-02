Расписание ветеранской сборной Украины на международном Рождественском турнире в Минске

С 3 по 7 январявМинскесостоится шестнадцатый международныйРождественский турнирлюбителей хоккея на призпрезидента Республики Беларусь Александра Лукашенко.
Двенадцать команд-участниц разделены на четыре группы:Беларусь, сборная Международной федерации хоккея, США(группа «А»),ОАЭ, сборная Балкан, Китай(Группа «В»),Швейцария, Финляндия, Украина(Группа «С»),Германия, Россия и сборная Балтии(группа «D»).
Первая игра нашей команды состоится3 января в 13:00 против швейцарцев.
В рамкахРождественского турниратакже запланировано большое количество мероприятий социальной направленности, в том числе и ежегодный благотворительный проект«Рождественская традиция»иРождественский хоккейный форум,который проводится для обмена знаний, объединяя участников турнира и международных экспертов в области хоккея.