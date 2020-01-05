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Хоккей

“Монреаль” – “Питтсбург” (2:3 ОТ): “Пингвинз” не сдаются

Николай ПисаревНет комментариев
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Гол Танева в ОТ

“Питтсбург” (25-11-5) продлил серию без поражений в основное время до пяти матчей (4-0-1) благодаря голу Брэндона Танева на второй минуте овертайма. В последних 10 матчах “Пингвинз” сыграли 8-1-1. Надежно в воротах гостей сыграл Мэтт Мюррей, сделавший 26 сэйвов в своем первом матче с 28 декабря.

Также у “Питтсбурга” забивали Зак Эштон-Риз и Брайан Раст (с передачи Евгения Малкина). Набрав 1041-е очко в карьере, Малкин сравнялся на 73-м месте в истории лиги с Даниэлем Седином. В отсутствие выбывшего до конца регулярного сезона Джейка Гюнцеля место на левом краю его тройки с Растом сначала занял Александр Гальченюк, но потом его заменил Доминик Кахун.

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Оба гола “Монреаля” (18-17-7) забил Арттури Лехконен, а Кэри Прайс сделал 34 сэйва. “Канадиенс” в последних пяти матчах сыграли 0-4-1. Илья Ковальчук, с которым в пятницу был подписан контракт, может дебютировать за “Монреаль” в понедельник в матче с “Джетс”.

Источник: nhl.ru
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