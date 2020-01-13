Британский «Ноттингем», в концовке, вырвал победу у гродненского «Немана» и занял второе место на Континентальном кубке (видео)

Второй поединок заключительного тура Континентального кубка между «Неманом» и «Ноттингемом» решал судьбу второго и третьего места. Так как победитель финального турнира был определен еще до этой встречи.

Гродненцы здорово стартовали в матче и повели в две шайбы в первом периоде благодаря голам Кислого и Малиновского. После перерыва белорусская команда обязана была упрочивать преимущество, однако не лучшим образом воспользовалась многочисленными шансами в большинстве.

Выстояв в неравных составах, британцы проявили характер и отыгрались еще до второй паузы. Причем сделали это со счета 1:3 – на 30-й минуте дубль оформил лучший игрок матча в составе гродненцев Артем Кислый. Третий период команды начинали с нуля.

Возможно, в нем «Неману» не хватило физических кондиций, потому как «Ноттингем» на финишном отрезке выглядел предпочтительнее. И под занавес встречи вырвал победу – решающую шайбу за 1:10 до сирены забросил Головковс. В оставшиеся секунды «Неман» мог перевести игру в овертайм, но британцев спасли вратарь и неточность Левши.

Белорусская команда финиширует в розыгрыше Континентального кубка сезона-2019/20 на третьем месте, а их соперники из Британии – на втором.

Ноттингем – Неман – 4:3 (0:2, 3:1, 1:0)



Шайбы: 0:1 – 01:31 Кислый (Ремезов), 0:2 – 15:10 Малиновский (Кислый), ГБ, 1:2 – 26:38 Хансен (Херр), 1:3 – 29:57 Кислый (Ремезов, Левша), 2:3 – 33:33 Хорват (Фик), 3:3 – 37:01 Херр (Лахович, Хансен), 4:3 – 58:50 Головковс (Перлини)

По материалам сайта hockey.by