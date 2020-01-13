Британский «Ноттингем», в концовке, вырвал победу у гродненского «Немана» и занял второе место на Континентальном кубке (видео)

Второй поединок заключительного тура Континентального кубка между «Неманом» и «Ноттингемом» решал судьбу второго и третьего места. Так как победитель финального турнира был определен еще до этой встречи.
Гродненцы здорово стартовали в матче и повели в две шайбы в первом периоде благодаря голам Кислого и Малиновского. После перерыва белорусская команда обязана была упрочивать преимущество, однако не лучшим образом воспользовалась многочисленными шансами в большинстве.
Выстояв в неравных составах, британцы проявили характер и отыгрались еще до второй паузы. Причем сделали это со счета 1:3 – на 30-й минуте дубль оформил лучший игрок матча в составе гродненцев Артем Кислый. Третий период команды начинали с нуля.
Возможно, в нем «Неману» не хватило физических кондиций, потому как «Ноттингем» на финишном отрезке выглядел предпочтительнее. И под занавес встречи вырвал победу – решающую шайбу за 1:10 до сирены забросил Головковс. В оставшиеся секунды «Неман» мог перевести игру в овертайм, но британцев спасли вратарь и неточность Левши.