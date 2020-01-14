“Миннесота” – “Ванкувер” (1:4): Маркстрем снова выиграл

Бо Хорват

Якоб Маркстрем сделал 23 сэйва и выиграл во втором спаренном матче подряд и вывел “Ванкувер” (25-17-4) на третье место Тихоокеанского дивизиона. “Кэнакс” на одно очко отстают от “Калгари” и “Аризоны”, но провели меньше матчей. Бо Хорват отметился дублем, Джей-Ти Миллер сделал две передачи, еще по шайбе забросили Элиас Петтерссон и Трой Стечер.

Единственный гол “Миннесоты” (20-19-6) забил Маркус Фолиньо, а Деван Дубник сделал 26 сэйвов. “Уайлд” проиграли в третий раз подряд и на семь очков отстают от зоны плей-офф. Четыре гола в матче были забиты во втором периоде, в том числе три менее чем за две минуты.

В состав “Миннесоты” вернулся форвард Джейсон Зукер, пропустивший предыдущие 10 матчей.