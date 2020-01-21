В Дружковке состоится «Супер-Контик» Junior Hockey Cup-2007

ХК «Донбасс» и клубная детско-юношеская спортивная школа ежегодно организовывает всеукраинские детские турниры в различных возрастных категориях.

25 и 26 января на льду дружковской арены «Альтаир» состоятся матчи «Супер-Контик» Junior Hockey Cup среди команд спортсменов 2007 года рождения.

В текущем розыгрыше примут участие пять команд: «Донбасс 2007» (Донецк), «Дружба ХТЗ» (Харьков), «Кривбасс» (Кривой Рог), «Сокол» (Киев), СДЮСШОР (Харьков).

Расписание «Супер-Контик» Junior Hockey Cup-2007

25 января, суббота

11:30. «Донбасс 2007» – «Сокол»

13:15. «Дружба ХТЗ» – СДЮСШОР

15:00. Открытие турнира

15:15. «Кривбасс» – «Сокол»

17:00. «Дружба ХТЗ» – «Донбасс 2007»

18:45. СДЮСШОР – «Кривбасс»

26 января, воскресенье



08:00. «Сокол» – «Дружба»

09:45. «Кривбасс» – «Донбасс»

11:30. СДЮСШОР – «Сокол»

13:15. «Дружба ХТЗ» – «Кривбасс»

15:00. «Донбасс 2007» – СДЮСШОР

16:30. Награждение

Вход на арену свободный!



По материалам сайта ХК «Донбасс»