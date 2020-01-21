Новое на сайте

еще
Вторник, 21 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейВ Дружковке состоится «Супер-Контик» Junior Hockey Cup-2007
Хоккей

В Дружковке состоится «Супер-Контик» Junior Hockey Cup-2007

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

ХК «Донбасс» и клубная детско-юношеская спортивная школа ежегодно организовывает всеукраинские детские турниры в различных возрастных категориях.

25 и 26 января на льду дружковской арены «Альтаир» состоятся матчи «Супер-Контик» Junior Hockey Cup среди команд спортсменов 2007 года рождения.

В текущем розыгрыше примут участие пять команд: «Донбасс 2007» (Донецк), «Дружба ХТЗ» (Харьков), «Кривбасс» (Кривой Рог), «Сокол» (Киев), СДЮСШОР (Харьков).

Расписание «Супер-Контик» Junior Hockey Cup-2007

Читайте также:  "Эдмонтон" - "Ванкувер": Макдэвид и Драйзайтль в порядке

25 января, суббота

11:30. «Донбасс 2007» – «Сокол»
13:15. «Дружба ХТЗ» – СДЮСШОР
15:00. Открытие турнира
15:15. «Кривбасс» – «Сокол»
17:00. «Дружба ХТЗ» – «Донбасс 2007»
18:45. СДЮСШОР – «Кривбасс»

26 января, воскресенье

08:00. «Сокол» – «Дружба»
09:45. «Кривбасс» – «Донбасс»
11:30. СДЮСШОР – «Сокол»
13:15. «Дружба ХТЗ» – «Кривбасс»
15:00. «Донбасс 2007» – СДЮСШОР
16:30. Награждение

Вход на арену свободный!

Читайте также:  Модано вошел в руководство "Миннесоты"

По материалам сайта ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 + четырнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Филадельфия” – “Лос-Анджелес” (4:1): неудачная серия “Кингз”

Крис Дриджер выбыл с травмой на несколько недель
Матчи регулярного чемпионата 20 января 2020 года (онлайн)

«Юность» обыграла «Шахтер», «Динамо-Молодечно» взяло верх над «Неманом» (видео)

Никита Петленко: «Сейчас нам нужно очень много работать»

Закрыть