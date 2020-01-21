В Дружковке состоится «Супер-Контик» Junior Hockey Cup-2007

ХК «Донбасс» и клубная детско-юношеская спортивная школа ежегодно организовывает всеукраинские детские турниры в различных возрастных категориях.
25 и 26 января на льду дружковской арены «Альтаир» состоятся матчи «Супер-Контик» Junior Hockey Cup среди команд спортсменов 2007 года рождения.
В текущем розыгрыше примут участие пять команд: «Донбасс 2007» (Донецк), «Дружба ХТЗ» (Харьков), «Кривбасс» (Кривой Рог), «Сокол» (Киев), СДЮСШОР (Харьков).
Расписание «Супер-Контик» Junior Hockey Cup-2007
25 января, суббота
11:30. «Донбасс 2007» – «Сокол»
13:15. «Дружба ХТЗ» – СДЮСШОР
15:00. Открытие турнира
15:15. «Кривбасс» – «Сокол»
17:00. «Дружба ХТЗ» – «Донбасс 2007»
18:45. СДЮСШОР – «Кривбасс»
26 января, воскресенье
08:00. «Сокол» – «Дружба»
09:45. «Кривбасс» – «Донбасс»
11:30. СДЮСШОР – «Сокол»
13:15. «Дружба ХТЗ» – «Кривбасс»
15:00. «Донбасс 2007» – СДЮСШОР
16:30. Награждение
Вход на арену свободный!
По материалам сайта ХК «Донбасс»
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