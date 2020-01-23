“Коламбус” – “Виннипег” (4:3): “Блю Джекетс” набрали ход

Оливер Бьоркстранд и Пьер-Люк Дюбуа

Оливер Бьоркстранд оформил дубль во втором матче подряд, в том числе забив победный гол за 5:38 до конца третьего периода, и позволил “Коламбусу” (27-16-8) продлить победную серию до шести матчей. “Блю Джекетс” поднялись на место первой “уайлд-кард” Восточной конференции и на одно очко отстают от “Айлендерс” в борьбе за третье место Столичного дивизиона.

Также у хозяев голом и передачей отметился Сет Джонс, Пьер-Люк Дюбуа повторил личный рекорд, сделав три передачи, а вратарь Элвис Мерзликин отразил 27 бросков. В последних 22 встречах “Коламбус” сыграл 16-2-4.

Бьоркстранд, пропустивший 13 матчей из-за травмы ребер, также забил победный гол в воскресенье в ворота “Рейнджерс”. А в последнем матче перед травмой он также отличился дважды – в игре с “Нью-Джерси” и тоже включая победный гол.

“Надо было закончить работу, и сегодня мы четко придерживались цели, – сказал Бьоркстранд, ставший первым игроком в клубной истории, оформившим три дубля подряд. – Всякий раз мы находили способ остаться в игре и просто продолжали играть”.

В среду Бьоркстранд принес победу “Коламбусу” после прохода вдоль правого борта. Ему пытался помешать защитник “Джетс” Дмитрий Куликов, но неудачно применил силовой прием и пропустил соперника дальше. Бьоркстранд срезал угол и отправил шайбу в ворота Лорана Броссуа.

“Все очень просто – я не могу подобному позволять случаться. Вот и все”, – сказал Куликов.

“Джетс” (25-22-5) потерпели четвертое поражение подряд и шестое в семи матчах. У “Виннипега” голом и передачей отметился Кайл Коннор, а Лука Сбиса сделал две передачи. “Джетс” три раза вели в счете, но “Коламбус” три раза его сравнивал.

“Возвращаемся домой и не думаем об этой игре более ни одной минуты. Восстанавливаемся”, – такие слова тренер “Виннипега” Пол Морис сказал игрокам после матча.

“Джекетс” реализовали свой единственный шанс в большинстве, “Виннипег” – один из двух.