Приобретайте билеты на февральские домашние матчи ХК «Ледяные Волки»

Киевский хоккейный клуб «Ледяные Волки»– проведет в феврале5 домашних поединков в чемпионате Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч,которые пройдут на арене «Шаллет».

1 февраля в 15:00, 4 февраля в 17:45, 15 февраля в 15:00, 19 февраля в 17:30 и 27 февраля в 17:15.



Билеты можно приобрести на сайте esport.in.ua., а также в пунктах продажи по таким адресам:



Адрес: Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Адрес: НСК «Олимпийский», касса №8, ул. Большая Васильковская, 55

Адрес: Ашан, Оболонские ворота, просп. Степана Бандеры, 15а

Адрес: ТЦ «Navihator» на ст.м. Дружбы народов, бул. Дружбы Народов, 1

Адрес: «Велика Кишеня», пл. Дружбы Народов, 6 (центральный вход Супермаркета)

Адрес: ул. Лаврухина, 3 (1й этаж возле кафе Рыжий Олень)

Адрес: ТЦ «Левобережный», ул. Евгения Сверстюка, 2б

Адрес: ТЦ «Дома Центр», ул. Строителей, 40 (1-й этаж)

Адрес: Фридом-Холл, ул. Кирилловская 134

Адрес: Кальян-бар GB hookah bar, ул. Д. Луценко 6

Адрес: ТЦ Эпицентр, ул. Полярная, 20Д

Адрес: Кинотеатр Т.Г.Шевченко, ул. Вышгородская, 49

Адрес: Кинотеатр «Киевская Русь», ул. Сечевых Стрельцов, 93

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