Приобретайте билеты на февральские домашние матчи ХК «Ледяные Волки»

Киевский хоккейный клуб «Ледяные Волки»– проведет в феврале5 домашних поединков в чемпионате Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч,которые пройдут на арене «Шаллет».
1 февраля в 15:00, 4 февраля в 17:45, 15 февраля в 15:00, 19 февраля в 17:30 и 27 февраля в 17:15.
Билеты можно приобрести на сайте esport.in.ua., а также в пунктах продажи по таким адресам:
Адрес: Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 1
Адрес: НСК «Олимпийский», касса №8, ул. Большая Васильковская, 55
Адрес: Ашан, Оболонские ворота, просп. Степана Бандеры, 15а
Адрес: ТЦ «Navihator» на ст.м. Дружбы народов, бул. Дружбы Народов, 1
Адрес: «Велика Кишеня», пл. Дружбы Народов, 6 (центральный вход Супермаркета)
Адрес: ул. Лаврухина, 3 (1й этаж возле кафе Рыжий Олень)
Адрес: ТЦ «Левобережный», ул. Евгения Сверстюка, 2б
Адрес: ТЦ «Дома Центр», ул. Строителей, 40 (1-й этаж)
Адрес: Фридом-Холл, ул. Кирилловская 134
Адрес: Кальян-бар GB hookah bar, ул. Д. Луценко 6
Адрес: ТЦ Эпицентр, ул. Полярная, 20Д
Адрес: Кинотеатр Т.Г.Шевченко, ул. Вышгородская, 49
Адрес: Кинотеатр «Киевская Русь», ул. Сечевых Стрельцов, 93
Адрес: Кинотеатр Киото, ул. Милютенко, 19
Адрес: ТРЦ «Ocean Plaza» ул. Антоновича, 176 (0й этаж «Фото-экспресс»)
Адрес: ТЦ «Сильпо», бул. Дарницкий, 8а (1й этаж «Фото-центр»)
Адрес: Кольцевая дорога 3-А (метро Теремки), Центр культуры Академии труда, социальных отношений и туризма
Адрес: ТЦ «Метроград» – Кассы Карабас в ТЦ «Метроград» Адрес: М «Льва Толстого», ул. Б. Васильковская, вход с Нового проезда
Адрес: Касса (Троещина) Адрес: ул. Лаврухина, 3 1й этаж (возле кафе Рыжий Олень)
Туристическо-информационный центр
Адрес: ул. Трехсвятительская, 8а (Михайловская пл.)
Адрес: ул. Андреевский спуск, 38 (возле Андреевской церкви)
Адрес: ул. Спасская, 7 (ст. М. Контрактовая площадь, выход к ТЦ Самсон)
Адрес: Контрактовая площадь, 4
Адрес: ул. Владимирская, 24 (Софийская пл.)
Адрес: ул. Лаврская, 27
Адрес: б-р Т. Шевченко, 20 (Владимирский собор)
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: