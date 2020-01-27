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Хоккей

Василевский не выиграл, но получил удовольствие

Николай ПисаревНет комментариев
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Василевский на ASG-2020

Единственный российский представитель на “Матче звезд 2020” Андрей Василевский стал одним из самых ярких его участников. В конкурсе на самую длинную серию отраженных буллитов он занял второе место, а в матчах “три на три” на следующий день сделал массу впечатляющих сэйвов, остановившись со своими партнерами по Атлантическому дивизиону в одном голе от общей победы.

Выступив на своем третьем “Матче звезд”, Василевский, кстати, оказался самым опытным из своих партнеров по команде Атлантического дивизиона, если не считать Ши Вебера из “Монреаля”, для которого это было седьмое участие. По три раза в подобных матчах выходили также Джек Айкел из “Баффало” и партнер Василевского по “Тампе” Виктор Хедман.

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В пятницу Василевский, как в 2019 году, оказался вторым в конкурсе по отражению буллитов, став автором, пожалуй, самого эффектного сэйва. Бросок Мэтью Барзала из “Айлендерс” он выловил… из-за спины. Почти как в том моменте пару лет назад, когда остановил Анже Копитара в матче регулярного чемпионата – этот сэйв весь прошлый сезон НХЛ крутила в виде своей рекламы.

Источник: nhl.ru
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