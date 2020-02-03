Матчи регулярного чемпионата 3 февраря 2020 года (онлайн)

Бенн и Зибанежад

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Расписание матчей 3 февраля (время московское):

“Нью-Йорк Рейнджерс” – “Даллас Старз” (03:00)

“Торонто Мэйпл Лифс” – “Флорида Пэнтерз” (03:00)

“Детройт Ред Уингз” – “Филадельфия Флайерз” (03:30)

“Торонто” – “Флорида” (03:00): “Лифс” хотят взять реванш

В нынешнем сезоне команды встречались 12 января. Тогда “Флорида” на своем льду крупно обыграла “Торонто” со счетом 8:4. Теперь “Лифс” хотят взять реванш.

“Они приедут сюда в понедельник, и мы, конечно, помним игру и результат нашей прошлой встречи. Нам это не понравилось, – сказал тренер “Торонто” Шелдон Киф. – Мы знаем, что должны играть намного лучше в понедельник, и мы рады возможности сыграть действительно важный для нас матч”.

“Лифс” (28-17-7) в субботу обыграли “Оттаву” (2:1 ОТ) и одержали третью победу подряд. “Торонто” выиграл все три матча после перерыва на “Звездный уикенд” и может продлить удачную серию.

“Флорида” (28-17-5) в субботу уступила “Монреалю” (0:4) и не смогла продлить победную серию до семи матчей. В последних 18 встречах “Пантеры” сыграли 13-5-0 и сейчас на два очка отстают от “Лифс” в борьбе за третье место в Атлантическом дивизионе и путевку в плей-офф. При этом у “Флориды” есть две игры в запасе.

“Нам осталось провести 32 игры, – сказал тренер “Пэнтерз” Джоэл Кенневилль. – И вы знаете, насколько важным будет этот матч для обеих команд. Если мы хотим попасть в плей-офф, то должны сделать все возможное, чтобы добыть эти два очка”.

“Мы должны вывести нашу игру на другой уровень, – поддержал наставника голкипер “Флориды” Сергей Бобровский, сделавший в последнем матче 31 сэйв. – В данный момент сезона важен каждый матч и каждое набранное очко. Неважно, каким долгим был перерыв, нужно найти способ выигрывать и набирать очки. Остается все меньше игр, так что очки имеют решающее значение”.

В субботу со второго периода “Флорида” играла без капитана Александр Баркова, получившего травму нижней части тела. После встречи Кенневилль сказал, что повреждение не должно быть серьезным, но сейчас статус форвард “со дня на день”. Баркову осталось набрать одно очко, чтобы стать третьим игроком в истории “Пэнтерз”, который достигнет отметки в 400 баллов.

“Рейнджерс” – “Даллас” (03:00): Панарин против Радулова

“Рейнджерс” (25-21-4) в двух последних матчах дважды за два дня переиграли “Детройт” и в понедельник постараются во второй раз в сезоне оформить трехматчевую победную серию. “Нью-Йорк” выиграл шесть из последних девяти поединков и сейчас с 54 очками занимает седьмое место в Столичном дивизионе, отставая от зоны плей-офф на девять баллов.

В субботнем победном матче против “Ред Уингз” (1:0) ворота “Рейнджерс” защищал Хенрик Лундквист, который сделал 33 сэйва и оформил первый шатаут за два сезона. Предыдущий матч на ноль Лундквист провел 19 ноября 2017 года против “Оттавы”. 37-летний голкипер, на счету которого 64 шатаута в карьере, в субботу вышел на лед впервые с 11 января. В этом сезоне он делит вратарские обязанности с Александром Георгиевым и Игорем Шестеркиным. Имя вратаря на матч в понедельник “Рейнджерс” пока не назвали.

“Последний месяц получился тяжелым, – сказал Лундквист после победы над “Детройтом”. – На протяжении почти 14 лет я знал, что всегда буду играть. Но сейчас все по-другому”.

В субботней встрече “Рейнджерс” потеряли нападающего Криса Крайдера, получившего травму верхней части тела. В нынешнем сезоне на его счету 35 (18+17) очков. Сейчас его статус “со дня на день”.

“Мы не думаем, что он выбыл надолго, что немного удивительно, потому что выглядел эпизод серьезно, – сказал после матча с “Ред Уингз” тренер “Рейнджерс” Дэвид Куинн. – Он уже чувствует себя намного лучше”.

“Даллас” (29-18-4) в субботу обыграл “Нью-Джерси” (3:2 ОТ) и одержал вторую победу в трех матчах после перерыва. “Старз”, которые в последних пяти матчах не реализовали ни одного из 14 шансов в большинстве, сейчас с 62 очками делят с “Колорадо” второе место в Центральном дивизионе, но у “Эвеланш” есть игра в запасе.

Нападающий “Рейнджерс” Артемий Панарин с 70 (27+43) очками занимает пятое место в споре лучших бомбардиров лиги. В последних восьми встречах на его счету 15 баллов. Форвард “Далласа” Александр Радулов набрал очки лишь в двух встречах из предыдущих 10.

“Детройт” – “Филадельфия” (03:30): неудачная серия “Ред Уингз”

“Детройт” (12-37-4) в субботу проиграл “Рейнджерс” (0:1) и потерпел восьмое поражение подряд (0-7-1). Для “Ред Уингз” это уже третья подобная серия по ходу нынешнего сезона. Свою последнюю победу они одержали 10 января в поединке с “Оттавой” (3:2 Б). В четырех последних домашних матчах “Детройт” сыграл 0-3-1, уступив соперникам с общим счетом 3:12 и реализовав лишь один шанс в большинстве из 16.

“Мне показалось, что в субботу мы стали лучше. Мы выглядели как команда, – сказал тренер “Ред Уингз” Джефф Блашилл после минимального поражения от “Нью-Йорка. – Именно так мы должны продолжать играть. Это маленький шаг в правильном направлении”.

В субботу в воротах “Ред Уингз” впервые с 10 января (то есть с момента последней победы) появился Джонатан Бернье, сделавший 30 сэйвов. Его сменщик Джимми Ховард в этом сезоне одержал всего две победы в 24 матчах в старте и имеет безвыигрышную серию из 17 поединков (0-15-2). Последнюю победу он одержал 29 октября.

“Филадельфия” (28-17-7) в субботу обыграла “Колорадо” (6:3) и продлила серию без поражений в основное время до четырех матчей (3-0-1). В последних семи встречах “Флайерз” сыграли 5-1-1, забросив в сумме 27 шайб. “Летчики” имеют столько же очков (63), сколько “Торонто” и “Каролина”, которые занимают два места wild card в плей-офф от Восточной конференции.

В нынешнем сезоне команды встречались 29 ноября. Тогда “Филадельфия” победила со счетом 6:1. При этом последнее поражение от “Ред Уингз” в основное время “Флайерз” потерпели 6 апреля 2016 года. С тех пор они обыграли “Детройт” восемь раз в 10 поединках (8-0-2).