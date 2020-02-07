В чемпионате Беларуси матч между «Брестом» и «Химиком» отменён из-за пожара в ледовом дворце Бреста

Пожар был обнаружен по сработке автоматической пожарной сигнализации. Когда к месту вызова прибыли первые подразделения МЧС, на первом этаже здания было плотное задымление, находившиеся на момент пожара в ледовом дворце три человека (оператор-диспетчер, дежурный электрик, машинист холодильных установок) покинули здание, они не пострадали.

По предварительной информации, в раздевалке была оставлена включенной электротепловая пушка: от направленного потока теплого воздуха на спортивную форму произошло ее оплавление с последующим возгоранием. Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем уничтожено 2 комплекта формы хоккеистов «Химика», повреждено имущество, закопчено 23 комплекта формы, стены и потолок в комнате. Пострадавших нет.

По материалам сайта belarushockey.com