Александр Панченко: «В наших реалиях – это лучшая игра на сегодня»

Главный тренер МХК «Динамо» Александр Панченко прокомментировал исход очного противостояния с «Кременчуком» (1:8).
—Неплохо сыграл наш вратарь. Считаю, что он сегодня получил огромный опыт.
Наверное – это лучший результат с «Кременчуком». Имея усеченный состав и большой лазарет, я считаю сегодняшний результат положительным.
—Первая половина игры прошла со счетом 0:2, потом, что произошло? Команда подсела?
— Да, ребята молодые. Пока были силы, пока голова соображала, то были положительные моменты . Играли правильно в обороне. Потом, соперник оборотов не сбавлял, поэтому немножко подсели, потеряли концентрацию и пропустили несколько необязательных шайб.