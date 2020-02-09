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Хоккей

Александр Панченко: «В наших реалиях – это лучшая игра на сегодня»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер МХК «Динамо» Александр Панченко прокомментировал исход очного противостояния с «Кременчуком» (1:8).

—Неплохо сыграл наш вратарь. Считаю, что он сегодня получил огромный опыт.


Наверное – это лучший результат с «Кременчуком». Имея усеченный состав и большой лазарет, я считаю сегодняшний результат положительным.

—Первая половина игры прошла со счетом 0:2, потом, что произошло? Команда подсела?

— Да, ребята молодые. Пока были силы, пока голова соображала, то были положительные моменты . Играли правильно в обороне. Потом, соперник оборотов не сбавлял, поэтому немножко подсели, потеряли концентрацию и пропустили несколько необязательных шайб.

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Стоит отметить, что следующий свой поединок подопечные Александра Панченко проведут на выезде, 12 февраля. Соперниками харьковчан будут хоккеисты ХК «Кременчук». Начало матча 18:30.

Источник: uhl.ua
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