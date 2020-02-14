“Нэшвилл” – “Айлендерс” (5:0): первый хет-трик Смита

Крэйг Смит

Крэйг Смит оформил первый хет-трик в карьере и помог “Нэшвиллу” (27-22-7) одержать первую победу за три матча. Вратарь Юсе Сарос сделал 31 сэйв и во второй раз в сезоне отыграл на ноль. “Предаторз” приблизились к зоне плей-офф на расстояние трех очков и имеют четыре игры в запасе перед “Аризоной”.

“Айлендерс” (3317-6) потерпели первое поражение за три матча и остались на третьей позиции Столичного дивизиона. Вратарь Томас Грайсс пропустил три шайбы с восьми бросков и был заменен на Семена Варламова на 14-й минуте первого периода. Российский голкипер отразил 16 бросков.

“Варламов вошел в игру и отлично поработал, – сказал тренер “Айлендерс” Барри Тротц. – Я не могу винить его ни в одном из голов. Они забивали без шансов для него”.