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“Нэшвилл” – “Айлендерс” (5:0): первый хет-трик Смита

Николай ПисаревНет комментариев
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Крэйг Смит

Крэйг Смит оформил первый хет-трик в карьере и помог “Нэшвиллу” (27-22-7) одержать первую победу за три матча. Вратарь Юсе Сарос сделал 31 сэйв и во второй раз в сезоне отыграл на ноль. “Предаторз” приблизились к зоне плей-офф на расстояние трех очков и имеют четыре игры в запасе перед “Аризоной”.

“Айлендерс” (3317-6) потерпели первое поражение за три матча и остались на третьей позиции Столичного дивизиона. Вратарь Томас Грайсс пропустил три шайбы с восьми бросков и был заменен на Семена Варламова на 14-й минуте первого периода. Российский голкипер отразил 16 бросков.

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“Варламов вошел в игру и отлично поработал, – сказал тренер “Айлендерс” Барри Тротц. – Я не могу винить его ни в одном из голов. Они забивали без шансов для него”.

Источник: nhl.ru
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