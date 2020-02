НХЛ наказала Эвандера Кейна

Эвандер Кейн

Нападающий “Сан-Хосе Шаркс” Эвандер Кейн дисквалифицирован на три матча с удержанием зарплаты за удар локтем в голову, который он нанес защитнику “Виннипег Джетс” Нилу Пионку в матче регулярного чемпионата НХЛ №893. Об этом в субботу объявил департамент НХЛ по вопросам безопасности игроков. Встреча состоялась в Виннипеге в пятницу, 14 февраля.

Инцидент произошел на 14-й минуте третьего периода. Судьи на площадке удалили Кейна на две минуты за удар локтем. В пояснении к своему решению департамент НХЛ указывает, что Кейн контролировал ситуацию на протяжении всего эпизода и не прижал руки к телу, применяя силовой прием, хотя такая возможность у него была. Более того, он поднял локоть и выставил его в сторону. В связи с этим нападающий “Шаркс” был наказал лигой дополнительно, что происходит в третий раз.

По условиям коллективного трудового соглашения и исходя из расчета его среднегодовой зарплаты Кейн потеряет $112 903,73. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

Evander Kane was likely being watched closely after elbowing Hanifin.. did the same thing one game later on Neal Pionk. Knowing his history it needs to be 3+ games https://t.co/pev5asyiKY pic.twitter.com/Wi9YA0UQsc

— NHL Player Safety Watch (@NHLSafetyWatch) February 15, 2020