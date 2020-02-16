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Хоккей

НХЛ наказала Эвандера Кейна

Николай ПисаревНет комментариев
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Эвандер Кейн

Нападающий “Сан-Хосе Шаркс” Эвандер Кейн дисквалифицирован на три матча с удержанием зарплаты за удар локтем в голову, который он нанес защитнику “Виннипег Джетс” Нилу Пионку в матче регулярного чемпионата НХЛ №893. Об этом в субботу объявил департамент НХЛ по вопросам безопасности игроков. Встреча состоялась в Виннипеге в пятницу, 14 февраля.

Инцидент произошел на 14-й минуте третьего периода. Судьи на площадке удалили Кейна на две минуты за удар локтем. В пояснении к своему решению департамент НХЛ указывает, что Кейн контролировал ситуацию на протяжении всего эпизода и не прижал руки к телу, применяя силовой прием, хотя такая возможность у него была. Более того, он поднял локоть и выставил его в сторону. В связи с этим нападающий “Шаркс” был наказал лигой дополнительно, что происходит в третий раз.

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По условиям коллективного трудового соглашения и исходя из расчета его среднегодовой зарплаты Кейн потеряет $112 903,73. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

Источник: nhl.ru
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