В Украине открыли Sports Talk Club

В рамках образовательной платформы PM education торговая марка Parimatch совместно с Tribuna.com и Sports Talk Club презентовали новую экспертную площадку для общения и обмена опытом специалистов спортивной индустрии Украины с привлечением международных экспертов.

На сегодняшний день в Украине ощущается острая нехватка программ по подготовке спортивных менеджеров. При этом современный спорт испытывает жесткую конкуренцию как со стороны индустрии развлечений, так и со стороны киберспорта. И эту конкуренцию за внимание зрителя невозможно выиграть, если не идти в ногу со временем и не учиться на лучших международных примерах.

«В рамках образовательной платформы PM education мы будем поддерживать разные проекты, направленные на развитие профессиональных качеств специалистов спортивной индустрии. Sports Talk Club будет интересен тем, кто хочет учиться сам и развивать спорт в стране. Уже сегодня благодаря этому проекту можно бесплатно посмотреть лекции спортивных международных маркетологов», – заявил представитель TM Parimatch Вадим Мисюра.

В рамках первой встречи участники Sports Talk Club обсуждали тему Digital в спорте. Каждый из четырех спикеров отметил важность работы с данными и обратил внимание на необходимость вовлекать болельщика в спортивное событие.

«Спортивные клубы часто хотят работать с понятными им бизнес-моделями старого образца и боятся новых форматов. Но побеждают чаще всего авантюристы, которые не боятся экспериментировать», – отметил Oscar Ugaz, лектор университета Real Madrid и стратегический агентства Atomikal Marketing Digital.

«Спорт – это религия, а болельщик – ваш Бог», –обратился к аудитории Federico Winer, лектор Loughborough University Великобритании. – «Спорт испытывает серьезную конкуренцию, так как в среднем человек ежедневно получает информацию о 6-7 событиях развлекательного характера. И «продавать спорт» сегодня гораздо сложнее, чем 50 лет назад. Поэтому вы должны досконально знать вашего болельщика, так как данные о нем – это золото в спорте».

Руководитель Ассоциации спортивных менеджеров Германии Stephan Peters показал механизмы вовлечения студентов в спортивную жизнь страны, а также поделился цифрами о роли спорта в экономике страны.

Автор Tribuna.com & YouTube-канала “Трендець” Дмитро Поворознюк подробно рассказал о том, когда есть смысл открывать блог на Youtube, а когда лучше ограничиться Instagram аккаунтом. Журналист на конкретных примерах показал, какой контент пользуется популярностью и что нужно сделать, чтобы заполучить миллион просмотров.

В презентации также принял участие баскетболист сборной Украины и «Киев-баскет» Максим Пустозвонов, обладатель одного из самых популярных аккаунтов в Instagram среди действующих спортсменов.

«Свой аккаунт я веду полностью самостоятельно, трачу на это около часа в день. Это важная задача по развитию баскетбола в стране, которая позволяет привлекать болельщиков, получать прямую связь от них. Более того, это приближает меня к осуществлению мечты – открытию собственной академии в Украине, по примеру школы Сабониса в Литве», – отметил Максим Пустозвонов.

Следующая встреча Sports Talk Club состоится уже в апреле.