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Хоккей

Богосян подписал контракт с “Лайтнинг”

Николай ПисаревНет комментариев
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Защитник “Баффало” Зак Богосян

В воскресенье Зак Богосян и “Тампа-Бэй Лайтнинг” подписали однолетний контракт на $1,3 млн.

17 февраля защитник был дисквалифицирован “Баффало Сэйбрз” за отказ явиться в расположение фарм-клуба команды в АХЛ после того, как его выставили на безусловный вэйвер. 21 февраля его повторно выставили на драфт отказов, но на этот раз, чтобы разорвать с ним контракт.

Богосян сыграл 19 матчей за “Баффало” в нынешнем сезоне, набрав пять (1+4) очков. 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом.

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Хоккеист был задрафтован “Атланта Трэшерз” в 2008 году в первом раунде под третьим номером. В регулярных чемпионатах НХЛ 29-летний защитник сыграл 639 матчей, записав на свой счет 194 (53+141) балла за результативность, но не провел ни одного матча в плей-офф. Богосян защищал цвета “Трэшерз”, “Виннипег Джетс” и “Сэйбрз”.

Источник: nhl.ru
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