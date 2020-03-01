“Филадельфия” – “Рейнджерс” (5:2): “Нью-Йорк” проиграл и потерял Крайдера

Майерс и Ворачек

Четыре передачи Якуба Ворачека помогли “Филадельфии” (37-20-7) одержать пятую победу подряд и выйти на второе место Столичного дивизиона, оставив позади “Питтсбург”. Лидирующий “Вашингтон” находится на расстоянии трех очков. Двумя голами у “Флайерз” отметился Клод Жиру, Шон Кутюрье набрал 2 (1+1) очка, а вратарь Картер Харт отразил 26 бросков.

Якуб Ворачек в рейтинге игроков Флайерз по количеству матчей, в которых им удавалось сделать минимум 4 результативные передачи📺 https://t.co/vW96Fgekk7 pic.twitter.com/mIBQZAnCad — NHL.RU (@nhlru) February 29, 2020

“Лидеры сегодня были на высоте, – сказал тренер “Флайерз” Ален Виньо. – Они проявили себя, сыграли классный матч и использовали ошибки соперника”.

Центральные нападающие Филадельфии, имеющие в своем активе 400+ очков pic.twitter.com/34MGKcHM5Y — NHL.RU (@nhlru) February 29, 2020

“Рейнджерс” (35-25-4) вышли вперед в начале первого периода, но потом пропустили пять раз подряд и не смогли продлить победную серию до шести встреч. Также они впервые за 10 матчей проиграли в гостях. Хорошая для них новость в том, что ближайшие конкуренты за место в плей-офф – “Каролина” и “Коламбус” – тоже проиграли. Плохая – из-за трещины в стопе выбыл нападающий Крис Крайдер, получивший травму на восьмой минуте первого периода.

“Тяжелая потеря, – сказал центрфорвард “Рейнджерс” Мика Зибанежад. – Даже не знаю, как это выразить словами, потому что он ключевой игрок, лидер в раздевалке и на льду, не только для нашего звена, но и для всей команды. Очень обидно”.

По голу у гостей забили Еспер Фаст и Бретт Хауден, а Александр Георгиев отразил 35 бросков. Артемий Панарин отметился передачей, продлил результативную серию до 12 матчей и набрал 88-е очко в сезоне, что стало его новым личным рекордом в НХЛ.

Артемий Панарин за 18 матчей до конца регулярного чемпионата НХЛ занимает 5-ю позицию среди крайних нападающих в истории Рейнджерс по передачам за сезон (7-ю по очкам за сезон) pic.twitter.com/bc2sTjp0ya — NHL.RU (@nhlru) February 29, 2020

“Было ощущение, что у нас сегодня просто не хватило сил, – сказал Георгиев, чья команда играла второй день подряд. – Я не ищу оправданий, но против такой хорошей команды сложно играть на второй день. Переломный момент сегодня был во втором периоде”.