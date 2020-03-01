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Хоккей

“Филадельфия” – “Рейнджерс” (5:2): “Нью-Йорк” проиграл и потерял Крайдера

Николай ПисаревНет комментариев
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Майерс и Ворачек

Четыре передачи Якуба Ворачека помогли “Филадельфии” (37-20-7) одержать пятую победу подряд и выйти на второе место Столичного дивизиона, оставив позади “Питтсбург”. Лидирующий “Вашингтон” находится на расстоянии трех очков. Двумя голами у “Флайерз” отметился Клод Жиру, Шон Кутюрье набрал 2 (1+1) очка, а вратарь Картер Харт отразил 26 бросков.

“Лидеры сегодня были на высоте, – сказал тренер “Флайерз” Ален Виньо. – Они проявили себя, сыграли классный матч и использовали ошибки соперника”.

“Рейнджерс” (35-25-4) вышли вперед в начале первого периода, но потом пропустили пять раз подряд и не смогли продлить победную серию до шести встреч. Также они впервые за 10 матчей проиграли в гостях. Хорошая для них новость в том, что ближайшие конкуренты за место в плей-офф – “Каролина” и “Коламбус” – тоже проиграли. Плохая – из-за трещины в стопе выбыл нападающий Крис Крайдер, получивший травму на восьмой минуте первого периода.

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“Тяжелая потеря, – сказал центрфорвард “Рейнджерс” Мика Зибанежад. – Даже не знаю, как это выразить словами, потому что он ключевой игрок, лидер в раздевалке и на льду, не только для нашего звена, но и для всей команды. Очень обидно”.

По голу у гостей забили Еспер Фаст и Бретт Хауден, а Александр Георгиев отразил 35 бросков. Артемий Панарин отметился передачей, продлил результативную серию до 12 матчей и набрал 88-е очко в сезоне, что стало его новым личным рекордом в НХЛ.

“Было ощущение, что у нас сегодня просто не хватило сил, – сказал Георгиев, чья команда играла второй день подряд. – Я не ищу оправданий, но против такой хорошей команды сложно играть на второй день. Переломный момент сегодня был во втором периоде”.

Источник: nhl.ru
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