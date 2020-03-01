“Тампа-Бэй” – “Чикаго” (2:5): четвертое поражение “Лайтнинг”

Кори Кроуфорд и Доминик Кубалик

Доминик Кубалик оформил первый в карьере хет-трик и помог “Чикаго” обыграть “Тампу” в регулярке в основное время впервые с 13 декабря 2009 года. До этого “Лайтнинг” набирали очки во встречах с “Блэкхокс” 16 раз подряд (14-0-2). Последняя же гостевая победа над “Тампой” в рамках регулярного чемпионата была до этого одержана “Чикаго” 17 февраля 2009 года.

“Блэкхокс” (28-28-8) уступали к пятой минуте третьего периода со счетом 0:2, но затем забили пять раз подряд и одержали первую победу за три матча. “Чикаго” на восемь очков отстает от зоны плей-офф на Западе.

“Тампа” (40-19-5) потерпела четвертое поражение подряд (все в основное время) после рекордной победной серии из 11 встреч и уже на семь очков отстала от “Бостона” в борьбе за лидерство в Атлантическом дивизионе. В четверг “Лайтнинг” впервые в сезоне уступили в основное время в матче, в котором вели в счете после двух периодов (28-1-4). По шайбе в их составе забросили Брэйден Пойнт и Никита Кучеров, который продлил результативную серию до 18 игр. По ходу нее он набрал 29 (14+15) очков. Ворота команды защищал Кертис Макелинни, который сделал 22 сэйва.

В составе “Тампы” в четверг из-за травм отсутствовали нападающие Стивен Стэмкос и Патрик Марун, а также форвард Блэйк Коулман, у которого с женой родился ребенок.