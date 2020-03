Алекс Туркотт

Лос-Анджелес подписал контракт начального уровня на три года с Алексом Туркоттом.

19-летний форвард, пятый общий отбор на драфте НХЛ 2019 года, завершил свой сезон в команде Университета Висконсин (NCAA).

👀The LA Kings have agreed to terms with @Turcotte__71 on a three-year entry-level contract beginning in the 2020-21 season https://t.co/ferNPFx3Mc

— LA Kings (@LAKings) March 11, 2020