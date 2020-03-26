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Хоккей

НХЛ сдвинула сроки драфта и церемонии награждения игроков по итогам сезона

Николай ПисаревНет комментариев
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Национальная хоккейная лига объявила об отсрочкекомбинированных тестов НХЛ (1-6 июня, Баффало), церемонии наград НХЛ 2020 (18 июня, Лас-Вегас) и драфта НХЛ 2020 (26-27 июня, Монреаль) из-за сохраняющейся неопределенности, вызванной коронавирусом.

Место, время и формати формат драфта (а также лотереи драфта)2020 года будут объявлены после того, как будут уточнены детали.

В пресс-релизе отмечается, что «лига надеется вернуться в Лас-Вегас в будущем», ведь Лас-Вегас принимал церемонию с 2009 года. При этом в заявлении НХЛ не указано, будут ли вручаться награды по итогам этого сезона. Предыдущий раз в лиге призового шоу не было после сезона-2012/13, который был сокращенным из локаута. В том году победители номинаций были объявлены по ходу финальной серии Кубка Стэнли.

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Источник: сайт НХЛ

Источник: uhl.ua
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