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Хоккей

Игрок «Колорадо» заразился коронавирусом, но уже успел вылечиться

Николай ПисаревНет комментариев
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На официальном сайте «Колорадо»появилось заявление о том, что один из игроков сдал положительный результат на вирус COVID-19. Клуб сообщает, что игрокнаходился дома в изоляции с тех пор, как появились первые симптомы, выздоровел и вернулся к нормальной жизни. Сотрудники «Колорадо»оповестили всех, кто знал тесный контакт со спортсменом.

— Здоровье и безопасность наших игроков, сотрудников, болельщиков и сообщества остаются нашим главным приоритетом.«Колорадо»будет продолжать работать вместе с нашим медицинским персоналом и должностными лицами общественного здравоохранения, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь сообществуоставаться безопасными и здоровыми в течение этого времени – идется в заявлении клуба.

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Напомним, что ранее положительный тест на коронавирус сдали два игрока«Оттавы».

Источник: uhl.ua
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