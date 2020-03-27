Игрок «Колорадо» заразился коронавирусом, но уже успел вылечиться

На официальном сайте «Колорадо»появилось заявление о том, что один из игроков сдал положительный результат на вирус COVID-19. Клуб сообщает, что игрокнаходился дома в изоляции с тех пор, как появились первые симптомы, выздоровел и вернулся к нормальной жизни. Сотрудники «Колорадо»оповестили всех, кто знал тесный контакт со спортсменом.

— Здоровье и безопасность наших игроков, сотрудников, болельщиков и сообщества остаются нашим главным приоритетом.«Колорадо»будет продолжать работать вместе с нашим медицинским персоналом и должностными лицами общественного здравоохранения, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь сообществуоставаться безопасными и здоровыми в течение этого времени – идется в заявлении клуба.

Напомним, что ранее положительный тест на коронавирус сдали два игрока«Оттавы».