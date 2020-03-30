ИИХФ рассматривает возможность переноса ЧМ-2021

Международная федерация хоккея пытается уточнить вероятность переноса ЧМ-2021из-за отмены ЧМ-2020 в Швейцарии. Ранее Федерация сообщала, что следующие турниры могут быть перенесены на год.

– Представители Международной федерации хоккея связались с оргкомитетом чемпионата мира-2021 с целью узнать, возможен ли вообще в теории перенос турнира на другой срок.



В данный момент ведется обсуждение, но сейчас невозможно представить, сколько времени может занять переговорный процесс до того момента, когда будет выработано какое-либо решение.

Источник: ua.tribuna