Понедельник, 30 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейИИХФ рассматривает возможность переноса ЧМ-2021
Хоккей

ИИХФ рассматривает возможность переноса ЧМ-2021

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Международная федерация хоккея пытается уточнить вероятность переноса ЧМ-2021из-за отмены ЧМ-2020 в Швейцарии. Ранее Федерация сообщала, что следующие турниры могут быть перенесены на год.

– Представители Международной федерации хоккея связались с оргкомитетом чемпионата мира-2021 с целью узнать, возможен ли вообще в теории перенос турнира на другой срок.


В данный момент ведется обсуждение, но сейчас невозможно представить, сколько времени может занять переговорный процесс до того момента, когда будет выработано какое-либо решение.

Читайте также:  Александр Савицкий: «Мы создавали моменты, но надо забивать»

Источник: ua.tribuna

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

девять − семь =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Эдмонтон подписал контракт с Лавуа

Камбэк от Малкина и результативность Летанга: НХЛ определила лучших игроков «Питтсбург Пингвинз»

Смотрите третий матч финала чемпионата Беларуси в прямом эфире телеканала XSPORT

Глеб Кривошапкин: «Нужно уметь раскрепоститься, успокоиться морально и играть в свою игру»

Шайба с разворота от Сергея Микульчика (видео)

Закрыть