Баффало подписал контракты с двумя проспектами

Маттиас Самуэльссон

Баффало подписал контракты начального уровня с 20-летним защитником Маттиасом Самуэльссоном (драфт 2018,2/32) и 24-летним форвардом Доусоном ДиПьетро(св.агент NCAA).

Маттиас Самуэльссон – сын бывшего шведского защитника Челля Самуэльссона,играл за команду Университета Западного Мичигана и команду США.

The Buffalo Sabres have agreed to terms with defenseman Mattias Samuelsson on a three-year, entry-level contract. pic.twitter.com/oAuPtnFp8T

— Sabres PR (@SabresPR) March 25, 2020