«Что слушают хоккеисты?» с Сергеем Бабинцом

Украинская хоккейная лигасовместно с«Авторадио»запустили совместный специальныйпроект«Что слушают хоккеисты?»,в рамках которого игроки клубов УХЛ будут рассказывать о своих музыкальных предпочтениях и вкусах.

Следующим о своих музыкальных предпочтениях рассказал форвард «Белого Барса» Сергей Бабинец:

— В основном, слушаю песни под настроение. Перед игрой стараюсь слушать взбодрящие песни, а после игры или когда в дороге – спокойные и со смыслом. На самом деле, любимых песен гораздо больше чем 10, но я выбрал те, которые ассоциируются с хорошими моментами жизни.



Топ-10 треков от Сергея Бабинца

Tiesto – I will be here



Eric Prytz – Piano



Future – Mask Оff



Faithless – Insomnia



Баста – Всем нашим братьям



Розенбаум – Одинокий Волк



Василий Жадан – Браття



L’one – Мой путь



Тимати&Лепс – Я уеду жить в Лондон



