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Хоккей

«Что слушают хоккеисты?» с Сергеем Бабинцом

Николай ПисаревНет комментариев
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Украинская хоккейная лигасовместно с«Авторадио»запустили совместный специальныйпроект«Что слушают хоккеисты?»,в рамках которого игроки клубов УХЛ будут рассказывать о своих музыкальных предпочтениях и вкусах.

Следующим о своих музыкальных предпочтениях рассказал форвард «Белого Барса» Сергей Бабинец:

— В основном, слушаю песни под настроение. Перед игрой стараюсь слушать взбодрящие песни, а после игры или когда в дороге – спокойные и со смыслом. На самом деле, любимых песен гораздо больше чем 10, но я выбрал те, которые ассоциируются с хорошими моментами жизни.

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Топ-10 треков от Сергея Бабинца

«Что слушают хоккеисты?» с Сергеем Бабинцом

Tiesto – I will be here

Eric Prytz – Piano

Future – Mask Оff

Faithless – Insomnia

Баста – Всем нашим братьям

Розенбаум – Одинокий Волк

Василий Жадан – Браття

L’one – Мой путь

Тимати&Лепс – Я уеду жить в Лондон

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Источник: uhl.ua
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