«Что слушают хоккеисты?» с Сергеем Бабинцом

Украинская хоккейная лигасовместно с«Авторадио»запустили совместный специальныйпроект«Что слушают хоккеисты?»,в рамках которого игроки клубов УХЛ будут рассказывать о своих музыкальных предпочтениях и вкусах.
Следующим о своих музыкальных предпочтениях рассказал форвард «Белого Барса» Сергей Бабинец:
— В основном, слушаю песни под настроение. Перед игрой стараюсь слушать взбодрящие песни, а после игры или когда в дороге – спокойные и со смыслом. На самом деле, любимых песен гораздо больше чем 10, но я выбрал те, которые ассоциируются с хорошими моментами жизни.
Топ-10 треков от Сергея Бабинца
Tiesto – I will be here
Eric Prytz – Piano
Future – Mask Оff
Faithless – Insomnia
Баста – Всем нашим братьям
Розенбаум – Одинокий Волк
Василий Жадан – Браття
L’one – Мой путь
Тимати&Лепс – Я уеду жить в Лондон
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