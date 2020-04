Элвис Мерзликинс

Коламбус подписал новый контракт с голкипером клуба Элвисом Мерзликинсом на два года.

Средняя зарплата игрока составит 4,0 в сезон.

Elvis Merzlikins two-year extension with #CBJ has an AAV of $4 million ($3M next year, $5M in 2021-22). He will be an unrestricted free agent at the conclusion of the contract.

