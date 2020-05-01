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Хоккей

Знаете ли Вы: Две самые мощные и яркие драки в регулярном чемпионате

Николай ПисаревНет комментариев
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Знаете ли вы, какие две самые мощные и яркие драки произошли в регулярном чемпионате и стали топ-новостями в сезоне 2019/20?

Первая из них произошла в центральном матче 28-го тура УХЛ-Пари-Матч между лидерами турнирной таблицы «Кременчуком» и «Днепром».

Началось все на пятаке ворот Вячеслава Новицкого, где после молниеносной атаки «Днепра» у игроков зашкалили эмоции и переросли в ледовое побоище. Финальной точкой массовой драки стала очная дуэль между Вадимом Хришпенцом и Сергеем Кузьмиком, бой которых смогли остановить только судьи.

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Вторая драка состоялась уже в матче 34-го тура УХЛ-Пари-Матч между игроками «Ледяных Волков» и «Денпра».

В ходе стычки кулаками помахал и играющий президент киевских «Ледяных Волков» Андрей Хапков, который защищал свои ворота не только хоккейной техникой, но и мощными ударами.

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Источник: uhl.ua
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