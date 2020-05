Маттиас Маччелли

Аризона подписала контракт начального уровня с финским 19-летним финским форвардом Маттиасом Маччелли (драфт 2018, 4 раунд, общий выбор 98).

Official: Per GM John Chayka we have signed forward Matias Maccelli to a three-year entry-level contract. https://t.co/rwVhUZIKMs

— Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) April 28, 2020