Экс-защитник «Донбасса» возглавит казахстанский «Арлан»

Казахстанское изданиеШайба.kz сообщает, что главным тренером«Арлана» станет экс-игрок кокшетауского клуба Владимир Малевич. На этом посту он сменит словацкого специалиста Душана Грегора.

Отметим, что в сезоне 2011/12 защитник выступал в составе донецкого «Донбасса» в ВХЛ. Хоккеист отыграл в составе донецкого клуба 62 матча, набрав при этом 50 (15+36) баллов при показателе полезности +21.

В составе казахстанской команды бывший защитник выступал с 2017 по 2019 годы. До этого он много лет играл в КХЛ, где защищал цвета таких клубов, как «Нефтехимик», «Витязь», «Атлант», «Торпедо», «Сочи», «Югра» и «Амур».

Источник: сайт Шайба.kz