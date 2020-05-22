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Хоккей

Экс-защитник «Донбасса» возглавит казахстанский «Арлан»

Николай ПисаревНет комментариев
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Казахстанское изданиеШайба.kz сообщает, что главным тренером«Арлана» станет экс-игрок кокшетауского клуба Владимир Малевич. На этом посту он сменит словацкого специалиста Душана Грегора.

Отметим, что в сезоне 2011/12 защитник выступал в составе донецкого «Донбасса» в ВХЛ. Хоккеист отыграл в составе донецкого клуба 62 матча, набрав при этом 50 (15+36) баллов при показателе полезности +21.

В составе казахстанской команды бывший защитник выступал с 2017 по 2019 годы. До этого он много лет играл в КХЛ, где защищал цвета таких клубов, как «Нефтехимик», «Витязь», «Атлант», «Торпедо», «Сочи», «Югра» и «Амур».

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Источник: сайт Шайба.kz

Источник: uhl.ua
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