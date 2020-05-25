Работы на арене для “Айлендерс” возобновляются

Строительство Бельмонт Парк Арены

Строительство новой арены Айлендерс в Belmont Park было приостановлено из-за пандемии COVID-19 pic.twitter.com/F2fFplEtQd — NHL.RU (@nhlru) March 28, 2020

Возведение нового стадиона для “Нью-Йорк Айлендерс” вот-вот продолжится после приостановки строительства в штате из-за пандемии коронавируса.

В воскресенье в соцсетях об этом объявила глава графства Нассау Лора Керран. Объявление были сделано через два дня после того, как губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо представил план оживления экономики региона, вступающий в силу после Дня Поминовения (последний день мая). Работы на арене, которая возводится в районе Нью-Йорка Бельмонт Парк, не велись с 27 марта, когда властями штата было принято решение о замораживании строительства всех проектов, не имеющих ключевого значения.

Good news. Also: construction at Belmont resumes in Phase 1.#Isleshttps://t.co/LhBID6fQ6M — Laura Curran (@NassauExecutive) May 24, 2020

“Айлендерс” с начала прошлого сезона проводят домашние матчи на двух аренах: обновленной Nassau Coliseum и построенном относительно недавно в Бруклине Barclays Center. Торжественная церемония закладки первого камня в основание нового стадиона состоялась 23 сентября 2019 года. 29 февраля Куомо пообещал, что все игры следующего сезона команда проведет в Coliseum.

Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта.

Стадион в Бельмонт Парке, рассчитанный на 17 113 зрителей, планируется открыть к началу чемпионата 2021-22 годов. Проект также включает в себя строительство гостиницы на 250 номеров и торгового центра площадью около 28 000 кв.метров.

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