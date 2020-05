Работы на арене для “Айлендерс” возобновляются

Строительство Бельмонт Парк Арены

Возведение нового стадиона для “Нью-Йорк Айлендерс” вот-вот продолжится после приостановки строительства в штате из-за пандемии коронавируса.

В воскресенье в соцсетях об этом объявила глава графства Нассау Лора Керран. Объявление были сделано через два дня после того, как губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо представил план оживления экономики региона, вступающий в силу после Дня Поминовения (последний день мая). Работы на арене, которая возводится в районе Нью-Йорка Бельмонт Парк, не велись с 27 марта, когда властями штата было принято решение о замораживании строительства всех проектов, не имеющих ключевого значения.

Good news. Also: construction at Belmont resumes in Phase 1.#Isleshttps://t.co/LhBID6fQ6M

— Laura Curran (@NassauExecutive) May 24, 2020