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Работы на арене для “Айлендерс” возобновляются

Николай ПисаревНет комментариев
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Строительство Бельмонт Парк Арены

Возведение нового стадиона для “Нью-Йорк Айлендерс” вот-вот продолжится после приостановки строительства в штате из-за пандемии коронавируса.

В воскресенье в соцсетях об этом объявила глава графства Нассау Лора Керран. Объявление были сделано через два дня после того, как губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо представил план оживления экономики региона, вступающий в силу после Дня Поминовения (последний день мая). Работы на арене, которая возводится в районе Нью-Йорка Бельмонт Парк, не велись с 27 марта, когда властями штата было принято решение о замораживании строительства всех проектов, не имеющих ключевого значения.

“Айлендерс” с начала прошлого сезона проводят домашние матчи на двух аренах: обновленной Nassau Coliseum и построенном относительно недавно в Бруклине Barclays Center. Торжественная церемония закладки первого камня в основание нового стадиона состоялась 23 сентября 2019 года. 29 февраля Куомо пообещал, что все игры следующего сезона команда проведет в Coliseum.

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Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта.

Стадион в Бельмонт Парке, рассчитанный на 17 113 зрителей, планируется открыть к началу чемпионата 2021-22 годов. Проект также включает в себя строительство гостиницы на 250 номеров и торгового центра площадью около 28 000 кв.метров.

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Источник: nhl.ru
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