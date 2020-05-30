СК «Айсберг» проверили на выполнение условий для начала тренировочного процесса

Сегодня, 30 мая, СК «Айсберг» было проверено Комиссией исполкома Кременчугского городского совета на соблюдение и выполнение условий необходимых для начала тренировочного процесса в новом сезоне.

Кременчугская городская Рада 26 мая 2020 утвердила «Регламент восстановления работы учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров в Кременчуге в период адаптивного карантина».

Этот Регламент направлен на избежание рецидивов инфекционных заболеваний, использования санитарно эпидемических требований, обеспечения безопасного пребывания всех участников учебно-тренировочных занятий, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Сегодня Комиссия исполкома Кременчугского городского совета проверила спорткомплекс «Айсберг».После получения разрешительного акта спорткомплекс начнет подготовку к новому сезону.

Источник: сайт ХК «Кременчук»