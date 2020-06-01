Знаете ли Вы: 1000-я шайба в истории УХЛ

Знаете ли Вы, кто из игроков УХЛ стал автором юбилейной, тысячной шайбы в истории Украинской хоккейной лиги?

Таким историческим голом в сезоне 2017/18 воротахарьковчан отлилсяИван Савченко в составе«Донбасса».

Сам поединок завершился со счётом 2:8, а сам Савченко набрал ещё два очка за голевые передачи.

Напомним, что первую шайбу в истории Лиги в сезоне 2016/17 забросил Сергей Бабинец, выступающий в составе дончан, а 500-я шайба была записана на счёт Романа Благого,который также играл донецкого клуба.