Пятница, 5 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Лос-Анджелес” подписал контракт с Калиевым
Хоккей

“Лос-Анджелес” подписал контракт с Калиевым

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Артур Калиев

“Лос-Анджелес Кингз” в среду подписал контракт новичка с форвардом Артуром Калиевым. Об этом сообщил генеральный менеджер команды Роб Блэйк.

Калиев стал лучшим бомбардиром “Гамильтона” в Хоккейной лиге Онтарио, набрав 98 (44+54) очков в 57 матчах. Также американский нападающий забил 16 голов в большинстве. 18-летний игрок занял пятое место в лиге по очкам, разделил шестое по голам и занял третье место по очкам в большинстве (41). Также он получил “Джим Мэйхон Трофи” как самый результативный правый крайний лиги и вошел в число финалистов “Ред Тилсон Трофи” как лучший игрок ОХЛ.

Читайте также:  "Ванкувер" подписал контракт новичка с Тевесом

За три сезона в “Гамильтоне” Калиев набрал 248 (126+122) очков в 192 матчах.

Уроженец Нью-Йорка была выбран “Кингз” во втором раунде (под общим 33-м номером) драфта-2019.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

17 + 11 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Профсоюз игроков и НХЛ определили точный формат плей-офф-2020

Итоги сезона: “Нью-Джерси Девилз”

Игрок «Нью-Джерси» пожертвовал 50 000 долларов в фонд дочери афроамериканца погибшего в США

У игрока “Питтсбурга” диагностирован коронавирус

Алексей Ворона – автор лучшей шайбы декабря по мнению болельщиков

Закрыть