“Лос-Анджелес” подписал контракт с Калиевым

Артур Калиев

“Лос-Анджелес Кингз” в среду подписал контракт новичка с форвардом Артуром Калиевым. Об этом сообщил генеральный менеджер команды Роб Блэйк.

Калиев стал лучшим бомбардиром “Гамильтона” в Хоккейной лиге Онтарио, набрав 98 (44+54) очков в 57 матчах. Также американский нападающий забил 16 голов в большинстве. 18-летний игрок занял пятое место в лиге по очкам, разделил шестое по голам и занял третье место по очкам в большинстве (41). Также он получил “Джим Мэйхон Трофи” как самый результативный правый крайний лиги и вошел в число финалистов “Ред Тилсон Трофи” как лучший игрок ОХЛ.

За три сезона в “Гамильтоне” Калиев набрал 248 (126+122) очков в 192 матчах.

Уроженец Нью-Йорка была выбран “Кингз” во втором раунде (под общим 33-м номером) драфта-2019.